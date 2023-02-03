«Меня бы никто не заставил»: Газманов высказался о поступке Меладзе в Дубае

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

После заявления Валерий Меладзе попытался оправдаться, но это не помогло — в российских городах один за другим стали отменять его концерты. Отношение к артисту решил прокомментировать его коллега.

Певец и композитор Олег Газманов впервые прокомментировал инцидент в Дубае, на котором его коллега Валерий Меладзе по прихоти зрителя поддержал лозунг националистов, видео просочилось в сеть. Оправдаться «нежеланием никого ненавидеть» не удалось, принципов артиста россияне так и не поняли. С гражданами согласился и Газманов, который на том мероприятии также работал. По его словам, даже если коллегу спровоцировали, имея четкую позицию, поддаваться не будешь.

«Не знаю, что он чувствовал, но если бы меня попытались заставить в какой-то момент что-то выкрикнуть, меня бы точно никто не заставил это сделать ни за какие деньги», — подчеркнул Газманов в беседе с Борисом Корчевниковым на федеральном канале.

И попытались. За несколько часов до Меладзе публику своими хитами радовал Газманов. Он с самого начала спецоперации поддержал Родину, назвав цели справедливыми. Поэтому когда на концерте к нему подошли двое мужчин и стали задавать провокационные вопросы про Украину, артист спокойно попросил их не устраивать скандал и дать всем отдохнуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли Наташа Королева и Тарзан развелись.