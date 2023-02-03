МИД РФ заявил о нежелании возвращаться в Совет Европы

Замглавы МИД Грушко заявил об отсутствии смысла в возвращении России в Совет Европы

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Россия покинула Совет Европы в марте прошлого года. В сентябре страна окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

Россия не планирует возвращаться в Совет Европы. Это связано с тем, что организация перестала быть нацеленной на достижение единства европейских народов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Парламентской газете».

«Усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться», — отметил замминистра.

К слову, о намерении РФ покинуть Совет Европы стало известно 10 февраля 2022 года. МИД РФ предрек неминуемое разрушение организации. Согласно сообщению министерства, западные страны стали излишне злоупотреблять своим большинством в организации и ведут к ее неминуемому разрушению. Покинула страна организацию 15 марта прошлого года. С 16 сентября Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

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