Так да или нет? Наташа Королева впервые ответила на слухи о разводе с Тарзаном

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В звездном семействе последние годы то и дело возникали конфликты. Тарзана ловили на измене, а Королева молча переживала. Так что на самом деле происходит в семье, и есть ли она до сих пор?

Певица Наташа Королева впервые прокомментировала слухи о разводе с танцором Тарзаном (настоящее имя Сергей Глушко — Прим. ред.). О распаде семьи слухи ходят уже не первый месяц, их косвенно подтвердила певица, уехав на новогодние каникулы одна к маме. А на днях об этом заявила балерина Анастасия Волочкова. Мол, пара не живет вместе аж с весны прошлого года. Но на зло недругам и врагам Королева по-прежнему замужняя женщина.

«Программу с Настей тоже сама не смотрела. Мне кто-то написал об этом. А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает», — ответила Королева в беседе с «МК».

Но чуть позже добавила, что слова Волочковой — вранье. В семье у нее гармония и идиллия. Даже с годами союз лишь крепчает.

«У нас все прекрасно: тишь да гладь и Божья благодать. Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле вместе уже 22 года. За это время нас столько раз „разводили“. А мы живем и наслаждаемся жизнью!» — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тарзан отреагировал на получение повестки.