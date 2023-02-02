«Есть, чем ответить»: Путин высказался о поставках оружия Украине

Путин предупредил, что Россия при ответе на угрозы Запада не ограничится бронетехникой

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Президент назвал невероятным, что в современном мире над нашей страной снова нависла угроза: Россию вновь пытаются запугать немецкими танками.

Президент России Владимир Путин объявил, что наша страна готова отреагировать на поставки западного оружия Украине. Об этом глава государства сообщил во время выступления в Волгограде в честь 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве.

Путин назвал невероятной нынешнюю ситуацию, когда России вновь угрожают танками с немецкими крестами. Однако, по словам президента, наша страна даст отпор силам, затеявшим необъявленную войну.

«Нам есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», — заверил Владимир Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что Москва готова противостоять современному нацизму, угрожающему безопасности граждан.

«Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой», — подытожил Владимир Путин.

Российский лидер прилетел в Волгоград 2 февраля, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях в честь 80-летней годовщины освобождения Сталинграда. Как сообщал 5-tv.ru, в первую очередь Владимир Путин посетил Мамаев курган и почтил память защитников города-героя.