Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 февраля

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Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели для всех знаков зодиака.

Темпы этой неделе задает соединение Меркурия с Плутоном. Планеты располагаются в секторе земного кардинального знака Козерог, а это помогает удерживать смыслы и зреть в корень, суть происходящего. Здравомыслие, рассудочность и где-то даже колкость и подозрительность при внешней сдержанности характерны для данного времени. Трансформацию ощутят рожденные под знаками Девы и Близнецы. Все серьезные решения лучше принимать на спокойную голову, просчитав экономические последствия решений. Материальная сторона играет ключевую роль еще из-за приближения Солнца к Сатурну.

Сатурн сам по себе остужает пыл и рационализирует, а в личной жизни вскрываются тайны. Здесь на первый план выходит соединение Венеры с Нептуном. Поэтому не перебарщивайте с иллюзиями и страхами.

Овен

Дорогие Овны! Звезды на этой неделе складываются для вас благоприятным образом. Возможен карьерный рост, профессиональное совершенствование, а также покровительство старших по возрасту и положению. Это период возвышения и признания ваших заслуг. Возможно даже основание или регистрация собственного дела.

Телец

Дорогие Тельцы! Для вас на этой неделе первично получение образования, повышение своего уровня, квалификации, а также участие в юридических процессах, куда вы вовлечены непосредственным образом. В авангарде ваших интересов также научная, исследовательская, издательская деятельность и занятия спортом и творчеством. Это хороший период для заграничных поездок.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе происходит усиление деловых качеств, способствующих занятию бизнесом. Возможны доходы от работы с чужими деньгами, от производства, от сферы страхования и даже ритуальных услуг, получение ссуд, кредитов на выгодных условиях, а также закупки оборудования и оформления медицинского полиса. В любом случае вы окажетесь в финансовой выгоде.

Рак

У Раков удачно складывается сотрудничество, партнерство и соавторство. Возможно выгодное заключение договоров и соглашений, в том числе брачных. Это гармоничное отношение с супругами, окружающими вас людьми, консультационная, юридическая деятельность. Многие начинания будут успешны.

Лев

Дорогие Львы! Применение вашего трудолюбия находит в исполнении служебных обязанностей, заботе о домашних питомцев или о людях, нуждающихся в помощи. Внимание к собственному здоровью и профилактические меры по его укреплению стоят во главе угла. Ключевой посыл периода — польза себе и окружающим.

Дева

У Дев на этой неделе складываются отношения с детьми, благоприятные контакты с преподавателями, спортивными тренерами, возлюбленными и сексуальными партнерами, удача в любовных делах, увлеченность хобби, проведение выставок, участие в презентациях, аукционах или семинарах.

Весы

Дорогие Весы. Сейчас в приоритете урегулирование дел, связанных с домом, квартирой, семейными делами. Возможно приобретение недвижимого имущества, акций, строительных материалов. Усиливается интерес к психологии, истории, кулинарии. Ощущение безопасности и комфорта в стенах дома.

Скорпион

У Скорпионов высока потребность в контактах, общении, перемещении и получении информации. Склонность к умственной деятельности, проведение деловых переговоров и, что прекрасно, заключению конкретных сделок. Расширяется клиентская база, торговые сети. Это время написания статей и ведения блога.

Стрелец

Дорогие Стрельцы, это период высокой самооценки, повышения энергетики и ресурсов организма. Способность заработать на жизнь своим трудом, своими талантами, материальный достаток. Здравомыслие в распоряжении финансами и имуществом. Благоприятна организация мелкого частного бизнеса.

Козерог

У Козерогов в этот период актуален вопрос самоутверждения, самоутверждения за счет физических и внешних данных, а также собственных усилий и личных инициатив. Хорошо, что вы сами себя мотивируете и движетесь вперед. Вы легко завоевываете окружающий мир, видите открывающиеся возможности. Повышается активность, самооценка и усиливается ваша харизма.

Водолей

У Водолеев преобладает желание действовать тайно и скрыто, не афишируя свои планы и настоящие мысли. Влечет все непонятное, неосязаемое. Это же вас может окружать во внешнем мире. Понять себя и разобраться в глубинах своего подсознания лучше всего в уединении, в спокойной обстановке. Огромную роль играют мечты и фантазии. И это хороший период для консультаций с психологом.

Рыбы

Дорогие Рыбы! На этой неделе усиливается желание реализоваться и получить признание в среде, в которой вы чаще всего общаетесь с друзьями по интересам. Ваше увлечение привлекает резонансных, ресурсных людей. Объединение в общественные организации, тусовки и компании: все это поможет вам максимально комфортно раскрыться и преподнести себя не только для близких, но и для широкой массы людей.

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