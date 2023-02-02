Песков: решение о запрете чиновникам выезжать за границу пока отсутствует

Фото, видео: 5-tv.ru

Какова вероятность того, что российские политики и госслужащие не смогут покинуть границы страны?

В России все чаще появляется информация, что местным чиновникам могут запретить покидать пределы страны во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Перспективы такого решения прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что пока что в администрации президента не обсуждаются подобные предложения.

«Мы видим, что в парламенте появляется больше количество инициатив по этому поводу, ведется множество дискуссий. Я не могу предсказать, чем это закончится, но пока никаких установок на этот счет нет», — завил Песков на пресс-конференции.

При этом Госдума уже приняла поправки в регламент нижней палаты. Теперь депутаты должны заранее уведомлять парламентскую комиссию о выезде за пределы РФ.

Ранее массу слухов о возможном запрете покидать РФ породило появление цифровой системы, позволяющей забронировать дату выезда грузовых автомобилей. Как сообщал 5-tv.ru, это нововведение никак не связано с закрытием границ.