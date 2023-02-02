«Место для фантазий»: Леша Свик ответил на обвинения в изменах жене

Фото: Instagram* / alex_svik

Артисту, видимо, надоело терпеть нападки со стороны фанатов.

Рэпер Леша Свик, наконец, высказался по поводу своих измен и развода с женой. Об этом он сообщил в социальной сети.

Он сразу обратился ко всем «держателям свечек» и заявил, что если собрать всех, кто «держал свечку» при его изменах — получится очень высокая восковая девушка.

«Я уважаю свой выбор и мать моего ребенка и не стану здесь писать о настоящих причинах нашего развода. Пускай останется еще место для ваших фантазий», — написал артист.

Для всех фанатов исполнителя стало настоящим шоком их разрыв с супругой Ксенией Ткачевой, с которой они были женаты всего полгода.

Изначально о разводе сообщила сама девушка. Она не вдавалась в подробности, но из немногочисленных высказываний стало ясно, что причиной стала измена Леши Свика. Она написала, что «его женщина из Екатеринбурга, которая была на их свадьбе, все расскажет». Пользователи тут же подумали, что это может быть блогер Марина Филатова. Но подтверждений никто не давал.

Пара сыграла свадьбу летом 2022 года, а уже в декабре Ксения Ткачева подарила супругу дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Леши Свика подала на развод через два месяца после рождения дочери.

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