Владимир Путин: «Народ без памяти не имеет будущего»

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Президент заявил, что в России продолжат поднимать архивные документы времен Великой Отечественной войны.

Президент РФ Владимир Путин встретился с представителями патриотических и молодежных объединений в музее «Сталинградская битва». Он отметил, насколько важно не только сохранить историю своей страны, но и расширять знания о ней.

Обращаясь к молодежи, лидер государства подчеркнул, что, забывая прошлое, перечеркивается будущее.

«Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем все утрачивать, все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Нельзя жить только прошлым, это ведет в никуда», — заявил Путин.

Также президент сообщил, что в России продолжится работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны.

«Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архивов поднимают все больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это и дальше», — подытожил Владимир Путин.

Российский лидер прибыл в Волгоград 2 февраля в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Владимир Путин посетил Зал воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане и почтил память защитников минутой молчания.