Свист снарядов днем и ночью: ВС РФ наступают под Кременной

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Штурмовые отряды — при поддержке артиллерии — шаг за шагом неуклонно продвигаются вперед.

Российские подразделения перешли в наступление под Кременной. Противник деморализован и постепенно сдает позиции. Наши штурмовые отряды — при поддержке артиллерии — шаг за шагом неуклонно продвигаются вперед. Боевики, которые совсем недавно собирались взять российских мотострелков в кольцо, теперь — бегут.

Алексей Полторанин работает на передовой. Смотрите эксклюзивные кадры в его репортаже.

Вот так позиции украинских войск в районе Кременной выглядят с воздуха. Уникальные кадры. Противник даже не подозревает, что за ним пристально наблюдают наши военные. Разведка идет ночью. Вот двое украинских боевиков прячутся за деревьями, а эти только что соорудили над окопом деревянный накат, рядом еще один берется за лопату. Враг спешно пытается укрепиться, после того как его отбросили назад бойцы четвертой бригады второго армейского корпуса.

Наши военные постепенно выдавливают врага из соснового леса — пытаются разбить передний фланг и вторую линию обороны. Обстановка в районе Кременной сейчас очень напряженная. Украинские боевики пытаются прорваться, откалываются от основной группы, действуя по 2-3 человека. Даже во время съемок в полутора километрах от нас бойцы 4-й бригады фиксируют очередную такую попытку.

Шансов пройти мимо наших бойцов у диверсионно-разведывательной группы нет. Координаты ВСУ тут же передают минометной батарее. Через минуту живую силу противника накрывают артиллерийским огнем.

Диверсанты ликвидированы, но работа наших минометчиков не прекращается. В этих лесах свист снарядов не умолкает ни днем, ни ночью. Для определения целей 4-й бригаде снова помогает разведка местности с помощью тепловизора. И вот снаряд попадает точно в окоп украинских боевиков. Один из украинских солдат ранен, пытается ползти, чтобы спрятаться в траншее от обстрела.

Вот сейчас работает наша артиллерия в сторону украинских позиций. Вот сейчас будет прилет и вот эта артиллерийская дуэль здесь постоянно слышна. Но вот как говорят интенсивность с той стороны значительно меньше

Как говорят российские бойцы, здесь ВСУ снаряды экономят. Отыгрываются на мирных жителях. Накануне снаряд прилетел в этот частный дом — благо, людей внутри не было. Досталось соседям — выбило стекла, осколками посекло крышу, которую люди сразу начали латать. Ведь на дворе — холод. Пока общаемся с жителями, неподалеку снова взрывается украинский снаряд.

Украинские расчеты, обстреливающие мирных жителей, разведка 4-й бригады старается выявить и подавить как можно быстрее. На счету командира взвода противотанковых ракет с позывным «Калуга» — несколько единиц уничтоженной техники, а также колонны с боеприпасами.

«У них по новостям новая техника вооружение, все мы ждем изучаем слабые места учим тактику все-таки военная хитрость должна быть — леопарды ждете, ждем не пропустим», — рассказал боец с позывным «Калуга».

Наши бойцы отмечают: моральный дух украинских боевиков в районе Кременной уже не тот, что был раньше, а у наших бойцов настрой на высоте — вот они только что вышли из окопов. Сейчас немного отдохнут и снова обратно — прорывать оборону противника.