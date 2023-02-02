Великий подвиг простых людей: Россия отмечает 80-летие победы в Сталинградской битве

Фото, видео: Константин Завражин / POOL / ТАСС; 5-tv.ru

Ровно 80 лет назад советские войска переломили ход второй мировой.

Торжественным парадом на площади Павших Борцов сегодня в Волгограде отметили годовщину победы в Сталинградской битве. Почтить память героев приехал и Владимир Путин. Президент возложил цветы к знаменитому Мемориалу на Мамаевом кургане.

Сталинградская битва стала самым кровопролитным сражением в истории человечества — страна потеряла почти полмиллиона солдат. Но благодаря невероятной стойкости и непостижимому героизму советских людей, наступил крах германского фронта и начался коренной перелом в войне.

Наша армия захватила стратегическую инициативу и удерживала ее до последнего момента — когда над Рейхстагом взвилось красное знамя Победы. Из Волгограда — репортаж корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Сталинградский пантеон на Мамаевом Кургане. В центре — скульптурная композиция: рука героя, передающего следующим поколениям Вечное пламя жизни.

Надпись, от которой мурашки по коже: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной Матерью-Родиной».

Считается, что продолжительность жизни солдата в Сталинграде — была всего 15 минут. Ожесточенные бои на Мамаевом Кургане продолжались 135 дней. Сейчас здесь в Братской могиле захоронено 35 тысяч героев.

Сталинградская битва, наконец, закончена и для них. На мемориальном кладбище Россошки под Волгоградом захоронили останки 180 советских бойцов, найденных поисковиками. Имена солдат — неизвестны. Подвиг их — бессмертен.

Нас куда меньше, чем противника. Многих не осталось в живых. Но и фрицы запомнят нас!

История человечества не знала битвы, равной Сталинградской. Эти 200 дней унесли жизни почти пятисот тысяч советских солдат. Потери немцев и их союзников — итальянцев, румын, венгров, хорватов — составили 1,5 млн человек убитыми и ранеными.

В 42-м немцы разделили группу армий Юг на две части. Группа А шла на Кавказ за нефтью. Цель группы Б — выйти к Волге и перерезать транспортные артерии СССР. Ради устрашения бомбардировщики Люфтваффе 23 августа нанесли страшный удар по Сталинграду.



Хоровод, танцующие дети, крокодил, бармалей — как только ни называли эту скульптурную композицию. Кадры хроники — сняты 23 августа 1942 года. Сразу после гитлеровской бомбежки. Когда буквально весь город был смешан с землей. А скульптуры каким-то чудом выжили. И стали символом стойкости Сталинграда.



42 тысячи мирных жителей которого — погибли в огненном аду. Тамаре Васильевне тогда было 10, и за минуты до налета — она вышла за хлебом.

«Голову подняла — вижу — эти самолеты — они могли коснуться друг друга. Фашистские знаки. Вижу — летит черно-красное огненное. Я присела на корточки, буханку хлеба на голову. И сижу, голову склонила», — рассказывает Тамара Колбасина.



Волга — горела. Александр Николаевич — служил на речном флоте, несмотря на юный возраст — 14 лет! Возили боеприпасы на правый берег — под свинцовым дождем.

«Вообще-то немножечко страшновато. Думаешь, Боженька, помолись, чтобы не попала бомба. И все. Прошло — все, слава Богу, так и работали», — говорит Александр Еремин.

Боеприпасы и подкрепления — везли — на Мамаев курган — за который сражались 135 дней.

Ни один из историков не может точно сказать: сколько раз Мамаев курган переходил из рук в руки. Настолько ожесточенными здесь были бои. Не самая большая возвышенность в городе. Но именно отсюда можно было контролировать ключевые районы Сталинграда и Волгу.

Бои шли за каждый сантиметр! Дом, который обороняла группа сержанта Павлова — стал легендой.

Командарм Чуйков как-то сказал про Дом Павлова. Небольшая группа советских солдат уничтожила больше немцев, чем французы при обороне Парижа. Он ошибся. Париж был сдан без боя. А вся Франция сопротивлялась месяц и 12 дней. Дом Павлова выстоял 58 дней.

Зинаида Селезнева родилась в подвале того самого дома летом 42-го.

«Жили бабушка и дедушка. Мама беременная бежала к этому дому. Вот так и получилось. Все 58 дней ровно. Они не могли отсюда уйти», — рассказывает Зинаида Селезнева.

В октябре 1942 года немцы заняли 90% территории города. А в ноябре три фронта — под командованием генералов Рокоссовского, Еременко и Ватутина пришли в движение и взяли фашистов в кольцо. Фельдмаршал Паулюс — капитулировал. Отборная шестая армия, про которую Гитлер говорил — с ней можно штурмовать хоть небо — была разгромлена.

В 1961 году Сталинград переименовали в Волгоград. Но раз в год — таблички на въезде меняют. На них — снова имя города, который для всего мира стал символом мужества и невероятной силы духа.