Их было трое: третий брат Пономаренко впервые вышел в свет после трагедии

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Иван Пономаренко всегда общался с братьями, но предпочитал быть за кадром.

Спустя 42 года стало известно, что у братьев Валерия и Александра Пономаренко есть еще один брат. Они всегда были в хороших отношениях, но держали брата в секрете. Впервые младший Пономаренко появился в гостях у Андрея Малахова. Об этом сообщает издание KP.RU.

Дуэт братьев Валерия и Александра Пономаренко был известен всей стране по юмористической передаче «Кривое зеркало». Их обожали миллионы телезрителей. Однако в дом артистов пришло горе, Александр умер от рака желудка, который ему диагностировали на последней стадии. В программе Андрея Малахова стало известно, что в семье есть еще один брат, который младше Валерия и Александра на 14 лет.

«У нас есть третий брат Ваня. Мы не афишировали. Это не было умыслом. Ваня другого склада — он всегда был домашним, тихим и таким остается. Когда он родился — это было потрясающим событием. Нас было двое и вот его принесли в сверточке. Мы, конечно, Ваню взяли под опеку и хотели научить его ходить раньше, чем это было предусмотрено природой. Он постоянно был окружен нашим братским вниманием. Это внимание никогда не заканчивалось и поныне», — говорит старший брат Пономаренко.

В молодости Иван Пономаренко был и костюмером, и реквизитором. Он часто ездил по гастролям с братьями.

Когда лицо Ивана появилось на экране студии — все сомнения испарились, стало очевидно, что это близкий родственник юмористов. У него схожие черты, но он более стеснительный. Иван Пономаренко живет в Новочеркасске рядом с 77-летней мамой артистов и ухаживает за ней.

Фото: ВКонтакте / id651946092

В студии передачи собрались близкие артиста, чтобы вспомнить Александра.

По словам младшего брата, Александр часто жаловался на боли в желудке.

«18 декабря я последний раз видел его. Он был плох. 24-го числа старший брат мне звонит и говорит: „Брата нет“. У меня аж пот. Прям слезы… Не мог остановиться», — поделился Иван.

Также на телешоу присутствовала дочь покойного, которая рассказала, что перед смерть Александр Пономаренко попросил привезти его к священнику, чтобы исповедаться и причаститься.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена скончавшегося от рака Пономаренко призналась, как умирал комик.