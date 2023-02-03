«Я боялась, что будет выкидыш»: как Наталью Фриске доводил ее бывший

Наталья Фриске: мой бывший был псих и доводил меня до истерик

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Знаменитость выгнала мужчину из дома, когда заметила, что он становится неадекватным.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья поведала о своих отношениях с бывшим возлюбленным и отцом ее дочери Александром. Об этом она рассказала в эфире федерального телеканала.

По ее словам, несмотря на то, что идеальной семьи у них не получилось, она разрешила ему присутствовать на выписке из роддома.

«Во мне играла такая любовь после рождения дочери, что я ему разрешила прийти. Но я очень пожалела, что это сделала», — рассказывает знаменитость.

Она добавила, что они с Александром познакомились в караоке, но она его сразу предупредила, что в любовь не верит и ничего от него не ждет. Просто ищет донора, чтобы родить ребенка. Тем не менее, уже через месяц Александр переехал к ней и у них что-то начало складываться. Однако, со временем, она узнала его лучше.

«Он очень несдержанный, как псих, в общем. Он меня доводил беременную до таких истерик — я боялась, что у меня случится выкидыш. Я ему сказала: «Собирай вещи и уходи», — призналась Наталья.

С момента расставания они не общались. Теперь на вопросы, об отце девушка отвечает: «В графе отец у нас прочерк!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Фриске показала человека, которого ждала всю жизнь.