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Бывшие военнослужащие Незалежной, отказавшиеся работать на киевский режим, способны изменить развитие кризиса.

Украинские военные, решившие покинуть ряды ВСУ и перейти на сторону России, могут помочь в выполнении задач спецоперации по защите Донбасса. Такое мнение выразил отставной подполковник Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт предположил, что украинские военные, самовольно сдающиеся в плен, получают реальный шанс остановить «все то, что происходит», а также сохранить свою жизнь.

«Многие после того, что увидели на линии боевого соприкосновения, изъявляют инициативу брать в руки оружие и идти уже в обратном направлении, на Киев. Поэтому я считаю, что, на данный момент нам такие военнослужащие могли бы помочь в том, что мы делаем — освобождаем Украину от преступной киевской власти», — цитирует Андрея Марочко URA.RU.

Военный эксперт подчеркнул, что всех сдавшихся в плен украинцев тщательно проверяют российские спецслужбы. Это помогает выяснить, насколько они честны в своих намерениях противостоять киевскому режиму. При этом Андрей Марочко уточнил, что о переходе украинских военных на сторону России известно с 2014 года.

«Тогда прямо подразделения складывали оружие и переходили на нашу сторону. Потом случаи были единичны», — подытожил полковник в отставке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ, прошедшие обучение в Великобритании, сдались в плен через 20 минут после боя.