«Давайте вычеркнем их»: Газманов высказался о покинувших Россию звездах
Олег Газманов: участники СВО не простят уехавших звезд российской эстрады
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Артист решил поразмышлять о патриотизме и своих коллегах.
Российский певец Олег Газманов считает, что вернувшиеся с СВО солдаты никогда не простят деятелей культуры и шоу-бизнеса, которые сбежали из своей страны. Об этом он рассказал в эфире федерального телеканала.
По его словам, общество не должно смотреть «сквозь пальцы» на артистов, которые покидают Россию.
«Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, должны понять, что они вернутся. И вернутся с СВО воины. Я думаю, солдаты их не простят», — сказал музыкант.
Более того, уверяет Газманов, сбежавших предателей не так уж и много и их лучше перестать обсуждать раз и навсегда.
«Про них слишком много говорят в прессе, много раздувают. Давайте вычеркнем их просто», — заключил певец.
Кстати, Олег Газманов известен как российский патриот, он поддерживает специальную военную операцию и считает ее цели справедливыми. Из-за этого знаменитость уже попал под санкции Евросоюза и остался без зарубежного имущества.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале 2022 года. Вооруженными силами РФ освобожден ряд территорий от украинских боевиков.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как патриот РФ Олег Газманов чуть не подрался из-за проукраинских провокаторов в Дубае.