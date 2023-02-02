Путин назвал характер советского народа главной силой, поборовшей нацизм

Владимир Путин: «Правда в характере нашего народа, именно она низвергла нацизм»

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент поздравил россиян с 80-летием победы в Сталинградские битве. Лидер государства подчеркнул, что она стала сражением за существование истерзанной, но непокоренной страны.

Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград 2 февраля для участия в памятных мероприятиях в честь 80-летней годовщины освобождения Сталинграда. Говоря о значимости этой победы, он подчеркнул, что главная сила, которая смогла противостоять и уничтожить нацизм, заключалась в характере нашего народа.

Глава государства назвал Сталинградскую битву сражением за существование истерзанной, но непокоренной страны. Именно эта битва определила исход всей Великой Отечественной войны.

«И это чувствовал и осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили. Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент уточнил, что сейчас над Россией вновь нависла угроза: нацизм вернулся уже в современном обличии.

«Нам вновь угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев», — подчеркнул Путин.

Однако Россия готова дать отпор и защитить свои интересы, поскольку уверена в своей правоте и победе, подытожил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что памятные мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве стартовали в парада на главной площади города-героя. Позже Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане и почтил память защитников Сталинграда минутой молчания.