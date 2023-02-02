Жена Игоря Николаева раскрыла детали госпитализации певца: «Мы испугались»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Пока звездный пациент восстанавливается, на связь вышла Юлия Проскурякова.

На днях стало известно, что Игоря Николаева госпитализировали с инфарктом. Пока композитор находится в больнице и восстанавливается, его супруга Юлия Проскурякова обратилась к СМИ с просьбой оставить ее семью в покое. Об этом сообщает издание Starhit.ru.

В личном блоге Проскурякова заявила, что у Игоря все нормально и в ближайшие дни артист будет дома.

«Неужели человеку, пусть даже популярному, нельзя просто, почувствовав недомогание, обратиться за помощью, провести обследование с назначением лечения, полежать в больнице? Ну испугались мы и вызвали скорую, ничего в этом нет сверхъестественного», — написала Юлия.

Артистка также обратилась и к журналистам, которые названивают, чтобы узнать подробности госпитализации.

«Вы просто замучили скорую, врачей, близких, Игоря, семью, маму, организаторов концертов. Что за массовая истерия по этому вопросу и для чего она? Пожалуйста, успокойтесь», — агрессивно заявила жена музыканта.

На странице Игоря Николаева также появилась информация, в которой он заверяет, что его жизни ничего не угрожает и поводов для беспокойств нет, поэтому информация о критическом состоянии преувеличено. Музыкант проходит обследование, чувствует себя хорошо и надеется повидаться с фанатами в ближайшее время на концертах.

Тем не менее сообщается, что у 63-летнего Игоря Юрьевича случился инфаркт, после которого исполнителю провели коронарографию сосудов сердца и установили стенты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что состояние здоровья у артиста не стабильное. Этот инфаркт стал вторым по счету, первый произошел в 2021 году.