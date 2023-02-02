Взаимное соблазнение: какую выгоду Зепюр Брутян нашла в браке с Прилучным

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Молодая актриса ни за что не упустит мужчину, потратившего на свадьбу 15 миллионов рублей. Но как она его удерживает?

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян крепко «вцепилась» в супруга и всячески красуется перед ним, чтобы не дать остыть чувствам. Историк моды Александр Васильев в беседе с 7Дней.ru подробно разобрал образ звездной пары и объяснил, почему 26-летней Зепюр выгодны отношения с Прилучным.

По мнению эксперта, их отношения строятся на взаимном соблазнении. Ей нравится его мужественность и обеспеченность, а ему льстит, что такая красивая девушка выбрала его.

«К тому же, Зепюр не хочет потерять Павла. Жених на свадьбу выложил 15 миллионов, простите, такие на улицах не валяются», — добавил Васильев.

На Зепюр актер женился спустя совсем немного времени после расставания с бывшей женой Агатой Муцениеце. От брака у Прилучного осталось двое детей, с которыми он продолжает близко общаться и даже познакомил новую жену. Кстати, Зепюр в этом году должна родить ребенка. Официального заявления нет, но фотографии с округлившимся животом подтвердили догадки поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась дружбой со свекровью.

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