Я тебя породила, я тебя и …: в Москве мать жестоко разделалась с сыном

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Кровные узы не остановили женщину — она взяла нож.

Жительница столицы едва не сдержала обещание одного из гоголевских героев. Старый казак Тарас Бульба поднял оружие на своего сына с фразой «Я тебя породил — я тебя и убью» — примерно то же, наверное, и хотела сказать своему 18-летнему сыну москвичка, накинувшись на него с ножом.

Как стало известно 5-tv.ru, накануне парень попался под руку матери и, видимо, чем-то ее разозлил. Настолько, что кровные узы, в конфликте уде не имели никакой силы. Женщина взяла в руки нож и засадила его парню прямо в левое предплечье. К счастью, до большего дело не дошло — мать оставила сына в живых.

Правда, не вынести сор из избы семье не удалось. Юноша обратился с кровавой раной в одну из столичных больниц. Медики оказали больному помощь и отпустили домой.

Вместе с тем проверку по данному инциденту проводит полиция, по итогам будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о жестоких обстоятельствах убийства семилетнего мальчика из Тулы. Предположительно, ребенок мог погибнуть от рук 35-летнего отца, которого разозлила лужа на полу в квартире.