«Серьезная борьба»: зачем Камала Харрис «сгущает тучи» над Байденом

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Сначала скандал с секретными документами, потом — сообщение о болезнях американского лидера. Неужели предвыборная гонка без правил уже началась, и кто-то устраняет конкурента?

В Белом доме занимаются выявлением проблем со здоровьем у главы США Джо Байдена. Уже к концу февраля общественность узнает о диагнозах 80-летнего президента по результатам медосмотра. Появилось мнение, что тучи сгущаются над американским лидером не просто так, а причина кроется в вице-президенте страны Камале Харрис, якобы она метит на пост следующего главы Штатов.

Политолог Юрий Светов помог 5-tv.ru разобраться в глубинных американских процессах, объяснил, в чем причина возникновения захватывающих небылиц Белого дома, и может ли Харрис действительно стать следующим президентом Америки.

«Сейчас обе партии, и республиканская, и демократическая, готовятся к выборам. Соответственно, речь идет о том, кто от этих партий будет выдвинут. Активнее всего две фигуры — Трамп и Байден», — сообщил специалист.

По совам эксперта, значительная часть населения Америки, в том числе, молодые американцы не хотят, чтобы эти люди вновь претендовали на пост президента. Они желают видеть другое поколение политиков. Общественность пытается сделать все, чтобы от республиканцев к власти не вернулся Трамп. На его место, отмечает Светов, уже наши замену, и это «довольно очевидная фигура» — губернатор Флориды Рон Десантис.

«У демократической партии проблемы хуже, потому что у них яркой фигуры нет. А Камала Харрис — у нее репутация еще хуже, чем у Байдена», — подчеркнул Светов.

Именно поэтому сейчас начнутся поиски другой кандидатуры, но при этом будут выстраиваться всевозможные препятствия для того, чтобы Байден не баллотировался. Эксперт добавил, что история с секретными документами и история с его здоровьем — прямое тому доказательство.

«Будет идти серьезная борьба. В элите США есть те, которым удобен Байден, как марионетка, которая стоит у микрофона, а решают другие люди. Есть те, кто не хотят этого. Вот этот клубок сейчас будет продолжать вертеться, но я очень сомневаюсь, что Камала Харрис может претендовать на пост президента», — резюмировал эксперт.

В заключение политолог призвал приготовиться: в ходе предвыборной президентской гонки в США на поверхность будут выбрасываться самые невероятные истории. В этой борьбе не существует никаких ограничений — для одной из партий все средства хороши, чтобы потопить оппозиционную сторону.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байдену необходимо тестирование когнитивных функций.