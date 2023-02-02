Маньяк изнасиловал россиянку прямо после инсульта в пансионате Подмосковья

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Злоумышленник каким-то образом проник на территорию лечебного учреждения, а уж войти в номер совсем не составило труда.

Реабилитация после инсульта плачевно закончилась для одной из жительниц Подмосковья. Беда настигла ее прямо в одном из пансионатов в Мытищах. Не успев прийти в себя после недуга, судьба преподнесла ей встречу с маньяком.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился накануне вечером. Злоумышленник каким-то образом проник на территорию лечебного учреждения, зашел в один из номеров и овладел женщиной против ее воли.

Об акте насилия правоохранителям сообщила не потерпевшая, а одна из ее знакомых из Лобни. Источник назвал полиции даже имя предполагаемого преступника. Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются силовиками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестные похитили женщину с остановки в Москве и изнасиловали.