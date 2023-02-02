Уникальные кадры подготовки добровольцев из Турции, которые примут участие в СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

К выполнению боевых задач в рядах ВС РФ инициативные турки приступят после прохождения курса интенсивной подготовки.

В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы, которые вместе с российскими солдатами примут участие в спецоперации на Украине. Новобранцы приступили к боевой подготовке в батальоне имени Судоплатова. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры их тренировок.

Турки проходят спецподготовку под руководством российских инструкторов и знакомятся с новыми для себя армейскими стандартами. По словам одного из добровольцев, он принял решение участвовать в СВО потому что «против империалистов и нацистов».

Турецкий военный с позывным Кузун рассказал, что служил в армии на родине, но в военных действиях участия не принимал. Новобранец также поделился мнением — по его словам, украинский и сирийский конфликты имеют схожие черты.

«Все знают, что террористов спонсируют США, не украинцев или сирийцев, а именно террористов они спонсируют, чтобы везде был бардак. Они на этом зарабатывают и то же самое делают здесь», — объяснил он.

Прибывшие в Запорожскую область бойцы отметили, что однополчане приняли их тепло. Один из турецких добровольцев по прозвищу Лаз подчеркнул, что верит в победу России.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили иностранную технику на Украине.