Никогда не поздно? Почему люди готовы идти в ЗАГС по 100 раз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

Ни ошибки прошлого, ни возраст не останавливают некоторых людей от того, чтобы не снова не зайти в одну и ту же воду.

Свадьба, развод и снова свадьба — некоторые люди не меняют такой последовательности до конца жизни. И никакие ошибки прошлого их не учат — ни стрессы, ни финансовые потери, ни предательство. Почему этих мужчин и женщин дорога постоянно ведет в ЗАГС, объяснил сексолог Евгений Кульгавчук.

Все люди, уверяет эксперт, разные, и кто-то действительно находит свою судьбу ни с первого, и не со второго раза. Бывает, что вторую половинку люди встречают только к зрелому возрасту, методом проб и ошибок. Зато это того стоит.

Но есть и другое и вполне распространенное объяснение привычки жениться — страх перед старостью.

«Кто-то таким образом молодится и думает, что если жениться на женщине 25 лет, то ему тоже станет 25. Кому-то хочется вернуть свою молодость, кого-то страшит старость. И таким образом используется такая нехитрая машина времени», — говорит собеседник.

А порой мужчины и женщины не упускают возможности в десятый раз расписаться из тщеславия. Причем часто этим страдают мужчины — им нужно как воздух восхищение: он успешен, красив, обаятелен, а жена совсем перестала это замечать. Пора найти ей замену.

«Кто-то меняет возможности на восхищение, это своего рода бартер. Например, зрелая женщина спокойно воспринимает успехи своего мужа, а вот новая пассия может бурно проявлять из-за этого эмоции, теша самолюбие мужчины. И некоторые женятся вновь и вновь не из-за груди и ягодиц, а порой из-за жажды аплодисментов. За восхищение платят протекцией или деньгами», — заключил собеседник.

Ранее 5-.tv.ru рассказывал, почему мужчины в возрасте уходят к молодым.