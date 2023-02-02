«Дома хорошо, а в гостях -лучше»: большинство иностранных компаний остались в РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

Несмотря на громкие заявления об уходе, иностранный бизнес, по сути, остался в России.

Большинство иностранных компаний остались в России. Покинули наш рынок в прошлом году только 9% из почти полутора тысяч западных компаний. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовали швейцарские эксперты.

Они отмечают, что предприниматели быстро поняли, что уходить невыгодно. Выходит, что экономика победила политику. Среди западных компаний, которые остались, больше всего немецких — почти 20%. На втором месте американский бизнес, а на третьем — японский.