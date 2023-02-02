Прекратите издевательства: МИД Украины потребовал защиты Саакашвили
Украина призвала Грузию передать стране Саакашвили
Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens
Киевские власти настаивают, что бывшего грузинского президента истязают и даже хотят убить. Так ли это на самом деле?
МИД Украины сделал заявление, связанное с будущим Михаила Саакашвили, и потребовал передать его стране. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
В министерстве убеждены, что власти Грузии негуманно относятся к Михаилу Саакашвили, являющимся гражданином Украины.
«Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине», — говорится в заявлении
Кроме этого, украинский МИД рассчитывает на поддержку международных организаций, призывая их также встать на защиту Саакашвили.
В 2019 году действующий президент Незалежной Владимир Зеленский вернул одиозному политику украинское гражданство, отменив приказ своего предшественника Петра Порошенко.
В октябре 2021 года Саакашвили задержали в Грузии после возвращения с Украины. Сейчас он обвиняется в нескольких уголовных преступлениях и якобы имитирует серьезные проблемы со здоровьем. Во время недавнего судебного заседания он оголился и продемонстрировал свои ребра, пытаясь доказать болезненную худобу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Саакашвили заявил о желании быть похороненным на Украине.