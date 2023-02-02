Кому опасно брить подмышечные зоны? Мнение дерматолога

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Гигиена — залог здоровья. Но в каких случаях важно не переборщить?

Вопрос бритья подмышек это не только эстетика, но и гигиена. При каких заболеваниях опасно это делать, ответила дерматолог и косметолог Алена Романова в интервью изданию Газета.ру.

Специалист объяснила, что растительность в подмышечной зоне усиливает потоотделение, которое провоцирует неприятный запах. Бритье подмышек замедляет процесс образования пота и минимизирует появление нежелательного аромата. Однако есть противопоказания, когда не стоит вредить кожу в области подмышек.

«Влага копится на волосах и создает благоприятные условия для размножения вредных бактерий. Под их воздействием пот начинает разлагаться на ненасыщенные жирные кислоты и источать узнаваемый запах», –говорит врач.

Подмышки нельзя брить при воспалениях, потнице и гидрадените.

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Во-первых, волосы не стоит удалять, если есть порезы, ранки или воспаления. Во-вторых, от бритья стоит воздержаться, если есть сыпь, раздражения или, например, потница. Эти заболевания возникают, при закупорке желез в подмышечных впадинах и нарушении терморегуляции тела.

Сбривать волосы также нельзя при каких-либо новообразованиях в подмышечной зоне. В частности, если человек болеет гидраденитом, то есть у него есть уплотнение, которое появляется на фоне гнойно-воспалительного процесса в потовых железах. Эксперт отмечает, что перед бритьем необходимо вылечить заболевание и предпринять профилактические меры, чтобы избежать его повторения.

«Как только проблему удастся решить — можно смело возвращаться к бритью подмышек», — заключает врач.

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