Все опустело: почему могила Галины Волчек до сих пор без надгробия

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Памятник актрисе на Новодевичьем кладбище снесли всего через три года после его установки. А будет ли новый?

Могила актрисы, режиссера и худрука театра «Современник» Галины Волчек пустует без надгробия на Новодевичьем кладбище столицы. Поклонники знаменитости переживают, как бы на подготовку монумента не ушли годы.

Как напоминает издание dni.ru, место, где покоится знаменитость, так выглядит с недавнего времени — около месяца памятник снесли по распоряжению родственников. И на это у них были веские причины — дизайн монумента не устраивал ни их, ни многих поклонников звезды «Осеннего марафона».

Они запомнили ее совсем другой, в отличие от того образа, что воплотил автор надгробия Георгий Франгулян. Он хотел, чтобы знаменитость видели молодой, амбициозной, обещающей перевернуть театральный мир. Это она и сделала, но в памяти у большинства жива спокойная, мудрая, великая, уже свернувшая горы Волчек. Такой женщине к лицу возраст.

Возможно, все эти детали учтут создатели нового монумента. Пока никакие подробности на этот счет неизвестны — ни сроки, ни автор, ни детали. Все что сейчас напоминает о предущем надгробии — сцена, которую украшала скульптура великого режиссера.

Галина Волчек — народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР и обладатель других многочисленных наград. Свой актерский путь начала со Школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького. В 1956 году стала одним из основателей Студии молодых актеров, впоследствии — театра «Современник». С 1961 года начала заниматься режиссурой и дебютировала со спектаклем «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона. Эта постановка до сих пор одна из ведущих в репертуаре «Современника». Ему знаменитость служила около 60 лет, из которых 50 — в качестве художественного руководителя. Не стало артистки в 2019 году, ей было 86 лет.

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