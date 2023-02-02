Умерла знаменитая жертва петербургской наледи Милана Каштанова

Фото: helpmilana.livejournal.com

Девушка скончалась в Эстонии в возрасте 41 года после многолетней борьбы за жизнь.

В Эстонии 31 января умерла Милана Каштанова, на которую в 2010 году в центре Санкт-Петербурга упала глыба льда с крыши. О смерти 41-летней Миланы сообщили ее родители в личном блоге.

«Миланы не стало. Последние недели состояние Миланы ухудшилось, она провела их в больнице. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет на этом нелегком пути, ” — написали Вадим и Лена Каштановы.

В тот злополучный день Милана шла в институт, когда на улице Красного Курсанта работники ЖКХ очищали крышу дома от снега и наледи. Опасная зона не была ограждена, и огромная глыба льда упала прямо на девушку.

Врачи говорили, что у нее мало шансов выжить, а если и сможет, то навсегда останется инвалидом. Милана лечилась в Германии, после чего вернулась в родную Эстонию и училась заново говорить и есть. Родители все эти годы ухаживали за дочерью и смогли отсудить компенсацию в десять миллионов рублей. Сотрудницу ЖКХ, которая отвечала в тот день за уборку крыши, приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить компенсацию за травму от падения снега с крыши.