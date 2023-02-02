Молодая жена Петросяна удивляет экстравагантными нарядами: на кого похожа?

Стилист Селена Сафарова разобрала образы молодой жены Петросяна и ответила на вопрос, почему Бурхунова не может стать «иконой стиля»

Фото: www.globallookpress.com / Прокофьев Вячеслав

Стилист Селена Сафарова разобрала образы Татьяны Бурхуновой и вынесла вердикт — «Перед нами — шут!».

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Бурхунова впечатляет своими необычными нарядами. Ее яркие образы прокомментировала стилист Селена Сафарова издательству Passion.ru и ответила на вопрос, почему Бурухунова тратит огромные деньги на вещи, но не входит в число самых стильных людей.

В первую очередь, эксперт моды похвалила Бурхунова за смелость в выборе таких ярких и запоминающихся экспериментов в одежде.

Эксперт отмечает, что некоторые наряды составлены не совсем гармонично.

«У нее прослеживается ДНК личного стиля. Ретро мотивы и юмор во главе почти каждого образа. Ее веселый нрав и дорогие бренды заставляют нас обратить внимание на непохожесть Татьяны», — Селена Сафарова.

Instagram* / bruhunova

В интервью стилист упомянула, что в одежде могут прослеживаться разные архетипы личности, которые создают образ. Прототипы у Бурхановой: мудрец, опекун и шут.

«Когда мудреца слишком много, нам кажется, что Татьяна выглядит старше своих лет. Когда у руля опекун, то мы видим нотку Мэри Поппинс. А если есть бантики, носочки, смешные принты и необычные украшения, то перед нами — шут!» — говорит стилист.

Instagram* / bruhunova

Стилист подытоживает, что только при сочетании этих трех субличностей образ Татьяны может получиться безупречным.

Сафарова также отметила, что молодая жена Петросяна любит показывать модные, дорогие находки в своих луках. И есть вероятность, что в скором времени ее образы начнут восприниматься более положительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист раскритиковала наряды 67-летней «наивной школьницы» Ларисы Долиной.

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