«Страшные боли»: Никас Сафронов раскрыл новые подробности своего отравления

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Оказалось, у знаменитого художника много друзей. Однако пока один его лечит, другой — калечит.

Появились подробности страшного отравления художника Никаса Сафронова. Творческий деятель самостоятельно вышел на связь и рассказал 5-tv.ru, что произошло с ним на самом деле. По словам знаменитости, всему виной привезенный из-за границы подарок.

Сафронов поделился с журналистами, что накануне к нему приехал приятель Николай Денисов. Мужчина работал в своей мастерской, и так вышло, что не спал двое суток и не ел на протяжении дня. После встречи с товарищем он принял решение открыть банку с вялеными томатами, которую ему привезли из Италии, и употребил деликатес на голодный желудок.

«Сам всю банку съел этих вяленных. Решили покурить пока сигарки, и в процессе почувствовал, что мне нехорошо — меня тошнит. Потом разболелся живот, и начались какие-то страшные боли, голова стала кружиться», — поделился он.

Художник моментально вспомнил, что у него есть знакомый врач, владеющий частной клиникой. По словам потерпевшего, во время телефонного разговор медик спросил предположения о причине отравления и сказал срочно приезжать в больницу.

«Он сказал, что это возможно связано с ботулизмом. Пришлось лечь на каталку, меня в лежачем положении привезли в палату. Сделали промывание через горло через зонд и через другое заднее место. Прочистили желудок, дали антибиотик, и сегодня - вот», — прокомментировал художник.

Никас Сафронов отметил, что все еще чувствует себя «хреновато», но задерживаться в больнице не стал, отказавшись от госпитализации. Утром знаменитость уже вернулся домой и продолжает лечение под присмотром врачей.

«Могу вам смело сказать, что западные продукты намного хуже (российских). Я в этом убедился лишний раз», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никас Сафронов связался с госпитализированным Николаем Дроздовым, попавшем в больницу со множеством переломов.