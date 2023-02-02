Лавров: Запад стремится нанести РФ такое поражение, чтобы она десятилетиями не оправилась

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kappeler; 5-tv.ru

США и Европейские страны имеют свой сценарий на украинский конфликт.

Западные страны мечтают о проигрыше российской стороны и полном крахе ее экономики. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в большом интервью для федерального телеканала. По его словам, заявления об этом со стороны высокопоставленных лиц в европейских странах — настоящий расизм.

«Урсула фон дер Ляйен, известный также деятель Еврокомиссии, заявила, что итогом войны должно стать поражение России. И такое поражение, чтобы она десятилетия не смогла восстановить свою экономику. Это что, ни расизм, ни нацизм, ни попытка решения русского вопроса?» — сказал главный дипломат России в большом интервью в эфире федерального телеканала.

Лавров отметил, что несмотря на такие желания, в Германии еще есть порядочные люди, которые не допустят возрождения фашизма, хотя есть и совершенно противоположные личности, готовые вернуться к «газовым камерам».

«Поэтому мы находимся в эпицентре геополитической битвы, тут даже не надо сомневаться в этом», — сказал министр.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова главы МИД РФ о фактическом признании заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в причастности США к терактам на «Северных потоках». По его словам, политик буквально осуществила явку с повинной.