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Если украинская армия и дальше продолжит «расстраивать» хозяев, к концу году давление на Киев с целью начать переговоры с Москвой усилится.

Страны Запада перестанут поддерживать Украину уже к концу года, если ее армия не будет нести значительных успехов в ходе специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

По его словам, США могут продолжать поддерживать украинскую армию, но западные страны начнут склонять Киев к переговорам с Россией, если та не получит существенного преимущества.

«Я считаю, что мы можем материально поддерживать Украину до конца этого года. Но если через год ни одна сторона не получит существенного преимущества?.. Сейчас ни одна из сторон не готова к переговорам, но примерно через год давление на Украину с требованием принять участие в переговорах может значительно усилиться, особенно со стороны европейцев», — заявил Роберт Гейтс в интервью The Washington Post.

Кроме того, экс-глава Пентагона подтвердил, что с 2014 по 2022 год США и страны НАТО обучали украинских солдат, которые превратились в «армию натовского типа».

Ранее 5-tv.ru писал, что американские СМИ замалчивают правду о реальном положении украинских военных.