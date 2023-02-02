Жестокие игры: мальчика без ног затравили в школе Петебрурга

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Каждый день для юного Максима — испытание. Где-где, а в школе пощады от учеников ждать не приходится. Особенно от старшеклассников.

История с издевательством над петербургским мальчиком-инвалидом стала одной из самых обсуждаемых в сети накануне. И показала, что до толерантности обществу еще далеко: «маленький человек» по-прежнему выживает в этом непростом мире. Что ни выход в социум, то целое испытание.

А раскрыло общественности глаза видео — и это лишь секунды из школьной жизни юного петербуржца. Все бы, может, ничего, но у мальчика вместо ног — протезы, зато на месте — голова и доброе сердце. Правда, для старшеклассников это не аргумент и, видимо, издевками и насмешками они каждый день указывают Максиму на его место в обществе.

Так, на кадрах видно, как несколько подростков во время перемены подходят к мальчику в школьном коридоре и начинают провокационную беседу.

«Уважаемый человек, вы — ерминатор, вы — киборг-убийца? Можно у вас ноги на секунду? Они у вас настоящие? Как вы их потеряли?» — интересуются молодые люди.

Максим при этом пытается не обращать на обидчиков внимание и отвечать ироничными фразами. Но что скрывается за этим самообладанием, можно только представить. Никакого психологического иммунитета не хватит, чтобы держать удар каждый день и в день по несколько раз.

Не привыкать к подобному и родителям Максима. По словам его мамы, за 12 лет чего только не было в их жизни. Но трудности семью не сломили, злость и боль — точно не про них. Здесь принято отвечать добром даже на самую жестокую обиду. И как в сказке, оно иногда побеждает.

«Мне было гордо, что он не нахмурился, не ушел в себя. Мне хотелось бы показать людям, что так возможно, чтобы ребята поняли, что он не зол, он добросердечный и не держит на них зла», — прокомментировала видео женщина в интервью 78.ru.

Кроме того, по ее словам, Максим сейчас переживает не столько за себя, сколько за обидчиков. Дело в том, что историю не оставило без внимания руководство школы, и правоохранителей. Директор учебного заведения со своей стороны запланировала встречу с участием детей и родителей — другая мама на ней требовала бы сурового наказания для старшеклассников, но мама Макса и в этой ситуации нашла мудрое решение. Никаких оскорблений — ребята должны понять, что случилось с ее сыном. Об этом она планирует рассказать им с помощью видеоролика, который подготовила сама.

«Я подготовила маленький ролик, мне хотелось, чтобы эти ребята увидели, что случилось с Максом, потому что тогда, возможно, они повели бы себя по-другому», — рассказала она.

Мальчик мнение мамы, безусловно, разделяет: мир — лучший способ решения любого конфликта. Чем он закончится, покажет время, однако в Следственном комитете страны уже пообещали, что так просто случившееся не оставят. Возможно, кому-то грозит уголовная ответственность, если подвердится подлинность видео.

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