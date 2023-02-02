Прямая трансляция выступления Путина по случаю 80-летия освобождения Сталинграда

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У президента России ожидается масштабная программа в регионе.

Сегодня внимание россиян и главы государства Владимира Путина обращено к Волгограду. Город празднует 80-летие со дня победы в одном из самых решающих сражений XX века — Сталинградской битве. Президент прибыл в регион, здесь у него ожидается насыщенная программа.

Сначала лидер страны отправится на главную российскою высоту — Мамаев курган. Там он почтит память умерших бойцов Вечного огня, которые пожертвовали собой ради Родины.

На торжественном концерте, посвященном памятному событию глава государства скажет особенную речь, трансляцию которой можно увидеть на 5-tv.ru в прямом эфире.

В том числе Владимир Путин проведет беседу с общественниками, молодежью и представителями патриотических движений в музее-панораме «Сталинградская битва». Еще одно дело в графике президента — диалог с губернатором Волгограда Андреем Бочаровым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, стены Волгограда осветили видеопроекции Сталинградской битвы.