Названа возможная причина пожара в бытовках в Севастополе

Фото: МЧС России / ТАСС

По предварительным данным, в результате происшествия погибли семь человек. Судьба еще пяти остается неизвестной.

Возгорание в бытовках в Севастополе, по предварительным данным, могло начаться по двум основным причинам — из-за неисправности проводки или нагревательного прибора. Об этом сообщили «Известия».

«Возгорание полностью ликвидировано. Основные причины возникновения пожара — неисправность проводки или нагревательного прибора», — рассказал корреспондент Николай Аксенов.

Гибель семи человек подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он сообщил, что погибшими оказались рабочие, которые приехали из разных регионов России. Кроме того, двое пострадавших рабочих находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Оперативные службы на месте происшествия продолжают разбирать завалы. Не исключено, что жертв может оказаться больше. Судьба еще пяти человек пока остается неизвестной. Всего в строительном модуле, где произошел пожар, проживали более 100 рабочих.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры с места пожара в бытовках в Севастополе.