Фото: МЧС России / ТАСС

В настоящее время сотрудники МЧС разбирают завалы на месте трагедии.

Судьба пяти рабочих остается неизвестной после пожара в бытовках в Севастополе. Об этом РИА Новости сообщили представители экстренных служб.

ЧП произошло на площади в 200 квадратных метров. Ранее сообщалось о гибели семи человек в результате мощного возгорания. В настоящее время на месте продолжают работать спасатели. Ведется разбор завалов.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Как отметили в ведомстве, предварительно, в строительном модуле, где произошел пожар, проживали более 100 рабочих. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар едва не уничтожил ресторан с посетителями в центре Мурманска.