Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Ровно 80 лет войска Красной армии разгромили фашистов и водрузили Знамя Победы.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.

Сегодня в Волгограде проходит большое торжественное мероприятие — парад, посвященный годовщине победы в Сталинградской битве. Он начался в 10:00 по моковскому времени, на площади Павших Борцов.

Место проведения парада несет в себе особый символизм. Это не просто главная площадь города, 80 лет назад именно здесь войска Красной армии под командованием генерал-полковника Константина Рокоссовского разгромили националистические войска и водрузили Знамя Победы. Площадь назвали в честь бойцов, которые пожертвовали собой за свободу Сталинграда. Теперь они покоятся в братской могиле.

Известно, что на параде появятся около 1200 человек, мероприятие откроет почетный караул, на нем маршем пройдут военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, кадеты и члены патриотических движений, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волгограду на время вернули историческое название.