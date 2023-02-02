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Украинская дипмиссия в Великобритании признавала непостижимость потерь ВСУ.

Воронки от артиллерийских снарядов для захоронений погибших военных используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы скрыть реальные потери, а также из-за невозможности эвакуировать тела. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Насчитано порядка пяти таких захоронений, в которых ориентировочно по десять тел в каждой», — говорится в публикации.

До этого Марочко говорил о том, что украинское руководство запретило маркировать грузы с погибшими и перевозить их в светлое время суток.

В конце января была информация, что киевский режим скрывает тела нескольких сотен боевиков, которые погибли на границе с Венгрией. Они обнаружились в вагонах-рефрижераторах. Часть трупов находится там больше двух недель.

Кроме того, в начале прошлого месяца украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что потери ВСУ являются огромными и непостижимыми, отмечая что киевская власть не разглашает настоящие данные. На этот факт указывали и в Донбассе.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, начатая в конце февраля прошлого года, продолжается. Российские бойцы освободили ряд территорий.

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