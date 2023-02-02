«Я рожала детей»: Татьяна Лютаева объяснила, почему общается с бывшими мужьями

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Знаменитая артистка очень ценит родных и близких, поэтому старается проводить много времени с каждым членом семьи.

Актриса Татьяна Лютаева общается с бывшими мужьями, потому что родила от них детей — дочь Агния и сын Доминик. По ее мнению, нельзя полностью разрывать контакты с экс-возлюбленными, когда вас связывает общее чудо.

«Ну если я рожала детей ото всех этих мужчин, как же я могу с ними не дружить?» — сказала артистка в беседе с MK.RU.

Помимо этого знаменитость раскрыла секрет привлекательности. В свои 57 лет красавица выглядит моложе на десятилетие. Как объяснила сама Лютаева, дело в спорте и правильном питании. Звезда не позволяет себе лишнего в еде и следит за фигурой. Также брюнетка регулярно посещает косметолога: делает уколы, массажи, различные маски.

Тем более, ментальное состояние тоже влияет на тело. Поэтому Татьяна Борисовна проводит много времени с близкими и старается получать как можно больше положительных эмоций. Особенно знаменитость любит своих трех внуков. Правда, бабушкой себя считает необычной.

«Сумасшедшая (улыбается — Прим. ред.). У меня трое внуков. Они меня любят, на мне не ездят, а уважают, слушаются. Я бываю строга, но, конечно, я их очень люблю», — отметила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какая должна быть семья по мнению Татьяны Лютаевой.