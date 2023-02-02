Ни денег, ни нервов: как столичные продажники обманывают владельцев машин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

Авто перепродают по несколько раз, оставляя клиентов в огромных долгах. Как не попасться на удочку мошенников?

Столичные полицейские выясняют детали крупной аферы, в которой пострадали сотни покупателей автомобилей. Предприимчивые дельцы, не лишенные дара убеждения, предлагали доверчивым клиентам гасить за них автокредиты. Взамен мошенники обещали вознаграждение и получали право пользоваться чужими машинами, как им вздумается. К чему все это привело — узнал корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.

Вместо нового автомобиля — старое колесо — моно. Так теперь Дмитрию приходится добираться до работы. Единственное, что напоминает о покупке машины, — это фотография с ней и кредитный договор на полтора миллиона рублей.

«Автосалон обещает выплачивать этот кредит, забирает машину, мы якобы получаем вознаграждение, а машина вроде как перепродается, крутится. Кредит наш, а машину продали уже еще раз», — заметил пострадавший.

По словам пострадавших, фирма предлагала людям быстро заработать. Схема в целом простая. Покупатели заключали кредитные договоры, сами ставили авто на учет, но при этом оформляли на салон генеральную доверенность, и машину –возвращали той же конторе! За всю эту операцию — им обещали погасить задолженность по кредиту и в качестве вознаграждения заплатить 100 тысяч рублей.

«Чат есть небольшой, где народ обсуждает что с этим делать, там порядка 150 человек. Автосалон называется „Престижавтодон“ причем он зарегистрирован юридический адрес у него в Ростове на Дону», — пояснил Степанов.

Сразу после сделки сотрудники салона автомобиль с учета снимали — по доверенности — и перепродавали. Оказалось, что у «Престижавтодона» сразу несколько филиалов по России. Было.

«Но несмотря на то, что компания официально была ликвидирована еще в 2021 году, работала фирма до января 2023 года. В этом офисе пострадавшие заключали договоры на покупку машин в кредит. Сейчас двери московского филиала автосалона „Престижавтодона“ — закрыты. несмотря на это внутри по-прежнему стоят несколько автомобилей, в том числе Bentley», — подчеркнул Багаудинов.

По юридическому адресу в Ростове-на-Дону уже несколько месяцев — новая фирма. По данным из открытых источников, хозяин фирмы — некий Адам Алиев. Нам удалось найти его дом, но, по словам соседей, он вовсе не крупный предприниматель, а обычный водитель маршрутки.

Нам его застать не удалось. А пострадавшим, которые надеялись на легкий заработок, выходит, теперь надеяться не на что. Хотя такая прокрутка денег родом из 2000-х.

«Люди попадаются на удочку мошенников к большому сожалению их тщательно уговаривают, может их даже уговаривают тонкие психологи. Существуют такие автосалоны которые выстаивают эту пирамиду и люди покупают и продают один автомобиль залезая в такие дебри кредитные», — уверяет автоэксперт Ян Хайцеэр.

Коллективное заявление в полицию — уже написано. Но долги по навязанным кредитам доверчивым любителям подобных многоходовок все равно придется выплачивать — самим.