Пять человек пострадали в жестком ДТП с автобусом в Сочи
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Детали случившегося уточняются. Названа предварительная версия ЧП.
Серьезная авария произошла в Сочи. В результате ДТП пострадали пять человек. Водитель иномарки не справился с управлением: машина выскочила на встречную полосу и протаранила рейсовый автобус.
От удара владелец легковушки и его пассажир оказались заблокированы в салоне. Позже их отвезли в больницу с тяжелыми травмами. В автобусе помощь врачей понадобилась водителю и двоим пассажирам.