Пять человек пострадали в жестком ДТП с автобусом в Сочи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Детали случившегося уточняются. Названа предварительная версия ЧП.

Серьезная авария произошла в Сочи. В результате ДТП пострадали пять человек. Водитель иномарки не справился с управлением: машина выскочила на встречную полосу и протаранила рейсовый автобус.

От удара владелец легковушки и его пассажир оказались заблокированы в салоне. Позже их отвезли в больницу с тяжелыми травмами. В автобусе помощь врачей понадобилась водителю и двоим пассажирам.