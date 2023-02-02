Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Миши Белоусова

Фото, видео: 5-tv.ru

Нейрофиброматоз поразил костную ткань четырехлетнего мальчика. Ребенку требуется своевременная смена штифта, который не успевает за ростом ноги.

Сегодня наша с вами помощь нужна четырехлетнему Мише из Москвы. Мальчик страдает врожденной патологией, из-за которой может навсегда лишиться возможности ходить. Родители сумели собрать средства на операцию, недуг на какое-то время удалось побороть, но ребенок подрос, и теперь ему снова требуется вмешательство врачей. Денег на это уже нет.

Помочь можем мы с вами. Сегодня на нашем канале — «День добрых дел». Отправьте СМС на короткий номер 2222. В сообщении укажите сумму пожертвования. Или наведите смартфон на QR-код, который вы видите на экране.

Четырехлетнего Мишу сложно удержать на месте. Он хочет кататься по коридору на машинке, играть в мяч или прятаться за шторой. В ответ мама только смеется: никак не набегается.

До двух лет ей пришлось носить сына на руках. Его назвали Мишей — потому что родился здоровым богатырем: 4,5 килограмма, 9-9 по шкале Апгар. Но после выписки у ребенка появились странные пятна, а правая нога стала странно искривляться. Сначала врачи отмахивались — с младенцами такое бывает, пройдет. Но оказалось: все это симптомы нейрофиброматоза — генетического заболевания.

«У меня был шок — это мало чего сказать, после того как я начала читать про данное заболевание, что оно может приводить там к и слепоте, и к образованию раковых опухолей, и к ампутации ноги», — рассказывает мама Миши Анастасия Белоусова.

В случае Миши нейрофиброматоз поразил костную ткань. И привел к образованию ложного сустава. Под коленкой у ребенка выросла еще одна коленка. Из-за нее нога подворачивалась, когда Миша пытался сделать шаг. Маленький мальчик видел, как бегает старшая сестра, упорно пытался повторить, но после каждой попытки с плачем падал на пол. Родители обследовались у специалистов по всей стране.

«Есть целая папка. Здесь все результатов анализов, осмотров, по мишиной болезни. Как вы видите, очень много страниц», — поясняет Анастасия.

Каждые три недели Мише меняли гипс. Или устанавливали неудобные фиксаторы — в них нога не могла сломаться. Вот только мышцы не могли расти и атрофировались. Маме предлагали операции. Но не обещали, что после пятой или десятой Миша сможет ходить без поддержки. Патология оказалась очень редкой.

«Стопроцентную гарантию дал нам самый известный хирург американский, доктор Пейли, который имел огромный опыт с детишками такого диагноза, и в том числе из России. И он согласился нам помочь», — говорит Анастасия.

Все восемь часов операции мама плакала и молилась. Результат оказался блестящим. Нога выпрямилась, Миша научился бегать, прыгать, стал заниматься плаванием. О той операции теперь напоминает только тонкий, почти незаметный шрам.

«Вот здесь вот вставлен гвоздь штифтовый по всей ноге».

Так эта сложная конструкция выглядит на рентгене. Телескопический стержень, усиление пластиной на винтах, блокирующие элементы и фиксаторы. Вот только подросшему Мише они стали малы. Ортопед, который наблюдает мальчика в России, торопит родителей.

«Несвоевременная замена штифта чревата тем, что рост ноги будет отставать. Он не может расти, как и кость. Поэтому ножка оперированная в процесс становится короче и ребеночек начинает хромать», — поясняет детский ортопед Андрей Мелков.

Мишу готовы принять в той же американской клинике. Там пошли навстречу и согласились провести операцию в Польше, а не в США. Это намного дешевле, но все равно стоит почти два миллиона 300 тысяч рублей.

«Я очень надеюсь, что зрители поймут меня как маму, помогут мне и моему сыну Мишеньке, в данной операции. Эта сумма просто непосильная для нашей семьи», — поясняет мама.

Ждать больше нельзя. Кость настолько хрупкая, что в случае перелома — может не срастись. Чем быстрее родители найдут деньги, тем больше шансов — предыдущие мучения для улыбчивого мальчика были не напрасны.

«Как ты маму любишь? Поцелуй маму-то».

И еще раз — чтобы помочь Мише, отправьте СМС на короткий номер 2222 с суммой пожертвования и она автоматически спишется с вашего мобильного счета. Номер для СМС — 2222.