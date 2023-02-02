Арзамасова честно рассказала, как старший сын мужа относится к ней и их союзу

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Разница в возрасте между актрисой и наследником фигуриста всего девять лет. Как юноша относится к такой молодой мачехе?

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова рассказала, удалось ли ей наладить отношения со старшим сыном своего мужа Ильи Авербуха. Мартину скоро исполнится 19 лет, актрисе — 28. Разница всего девять лет. Не ревнует ли сын фигуриста к молодой супруге и как воспринял новую семью папы?

Сейчас Арзамасова наслаждается материнством. Летом 2021 года она родила сына Льва. Она призналась, что появление наследника породило в ней больше ответственности. Она стала еще чаще заботиться о родных. Вместе с тем выйдя замуж за фигуриста, она стала сразу налаживать контакт со старшими наследником супруга. Как оказалось, юноша оказался расположен к актрисе, и никаких конфликтов не было.

«У нас с Мартином сложились добрые, теплые, доверительные отношения», — отметила Лиза в беседе с aif.ru.

Мартин периодически делится публикациями в социальной сети, на которых присутствует мачеха. К примеру, во время шоппинга он сфотографировался вместе с ней и добавил милую подпись.

«Я и мой стилист», — описал кадр юноша.

К слову, первый брак фигуриста продлился с 1995 по 2007 год с коллегой по цеху Ириной Лобачевой. О причинах развода экс-супруги умалчивали до недавнего интервью фигуристки, в котором она обвинила своего бывшего мужа в неверности: якобы он крутил роман с известной актрисой, которая вскоре родила ребенка. О личности тайной пассии артиста спортсменка не рассказала, однако поклонники решили, что Авербух крутил роман с Алисой Гребенщиковой. Знаменитости эти домысли не подтвердили.

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