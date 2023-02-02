Немедленно ударить по противнику: неизданные страницы Сталинградской битвы

Фото, видео: Липскеров Георгий / ТАСС; Ruptly; 5-tv.ru

Благодаря мужеству и отваге Красной Армии было уничтожено более полутора миллионов человек из гитлеровской коалиции.

Минобороны к 80-летия Победы в Сталинградской битве опубликовало архивные документы. Они представлены в рамках нового мультимедийного историко-познавательного раздела «Сталинград: великая победа Великой войны» и посвящены ключевым этапам сражения.

Так, среди архивных документов можно увидеть переписку Наркома обороны Иосифа Сталина с представителями СВГК, Государственного Комитета обороны и командования войсками Сталинградского фронта. Также немалую роль в победе в Сталинградской битве сыграл и генерал армии Георгий Жуков. Его из-за близкого подхода к городу гитлеровской армии отозвал с Западного фронта и направил под Сталинград.

«Противник находится в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленной помощи. Потребуйте от командующих войсками стоящих к северу и северу-западу от Сталинграда немедленно ударить по противнику и прийти на помощь к сталинградцам», — говорилось в директиве от Сталина.

Бои в городе были ожесточенными и напряженными. Общие потери вермахта составили порядка полутора миллионов человек. Большие потери были и у Красной армии — 480 тысяч человек. О кровопролитности свидутельствуют опубликованные донесения о боевых действиях.

«По неполным данным части 13-й гвардейской стрелковой дивизии за два дня боев уничтожили до 2000 гитлеровцев, 18 танков, 30 автомашин и до 50 повозок с продуктами и боеприпасами», — сообщается в политдонесении Юго-Восточного фронта о боевых действиях от 22 сентября 1942 года.

Также в опубликованном Минобороны донесении можно увидеть картину, как проходил типичный бой в городской застройке.

«Немцы, овладев зданием, домом, считали его совершенно очищенным, и как только бдительность немцев ослабевала, укрывшиеся в подвалах и уголках дома бойцы начинали уничтожать ворвавшихся в дом гитлеровцев. Передний край обороны дивизии находился от переднего края противника, как правило, на бросок гранаты», — сказано в донесении о боевых действиях 138-й стрелковой дивизии с 15 октября по 15 декабря 1942 года.

Но даже в самые критические моменты Сталинградской битвы советские солдаты горели желанием защитить Родину. Об этом свидетельствуют архивные документы.

«Личный состав горит желанием выполнить поставленную Родиной задачу — защитить город Сталина», — указано в донесении Юго-Восточного фронта о боевых действиях от 22 сентября 1942 года.

В это же время в ряде немецких войск наблюдался упадок сил в связи с невыполнением поставленной задачи. Так, в рамках нового раздела ведомство опубликовало дневник немецкого офицера.

«Сталинград все еще не взят. Его будут называть Верденом этой войны. Борьба за Сталинград продолжается дольше, чем война с Францией. Настроение у меня опять портится», — писал немец.

Кроме того, опубликовано и политдонесение, в котором описан подвиг 27 советских солдат. А за один бой один воин мог уничтожить до нескольких десятков захватчиков.

«Особую смелость и героизм в боях за Сталинград проявил гвардии лейтенант товарищ Музыков (109-й гвардейский стрелковый полк). Он лично уничтожил в бою 25 солдат и офицеров, пять станковых и восемь ручных пулеметов, разбил три автомашины и два орудия противника», — сказано в политдонесении 62-й армии о боевых действиях за 2-3 ноября 1942 года.

Все эти публикации направлены на прославление подвигов советских воинов и на противодействие фальсификациям истории.

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