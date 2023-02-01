Жители Лондона вышли на забастовку с требованием увеличения зарплаты

Фото: www.globallookpress.com / Steve Taylor

По некоторым данным, в акции протеста могут принять участие до полумиллиона человек.

В центре Лондона начался марш участников крупнейшей за десять лет стачки. Об этом сообщил телеканал Sky News. Члены Национального профсоюза проследуют от улицы Портленд-плейс до Вестминстера. Вышедшие недовольны новым законом правительства о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы.

Ожидается, что в забастовке может принять участие до полумиллиона человек. Сейчас основную группу составляют сотрудники сферы образования: более 300 тысяч учителей из Англии и Уэльса и 70 тысяч сотрудников из 150 британских университетов. Также в стачке участвуют государственные служащие, железнодорожники и другие работники транспортного сектора.

К слову, после начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Россию. Это спровоцировало рост цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Кроме того, зарплаты в Великобритании упали на максимальные 3%. Все это коснулось миллионов граждан, которые устали терпеть и выживать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советовали власти Британии гражданам во время забастовки медиков.