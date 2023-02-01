Быстро и эффективно: Путин дал указания по восстановлению жилой инфраструктуры

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

В первую очередь, речь шла о помощи жителям Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей.

О том, к чему приводят поставки нового оружия Киеву — сегодня говорили в Москве. Владимир Путин потребовал в кратчайшие сроки восстановить жилье, разрушенное в результате обстрелов приграничных российских территорий со стороны Украины. Этой теме президент посвятил целое совещание — он провел его по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарево.

В первую очередь, речь шла о помощи жителям Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей. Дмитрий Вахницкий знает детали.

В доме выбиты стекла, в огороде — воронки, а все хозяйственные постройки — в следах от осколков. Семья Елены Жучковой живет на границе Белгородской области и Украины. Последний выпущенный снаряд влетел в оконную раму детской комнаты.

«Хорошо, что он попал именно в раму, а не насквозь стекла. За счет этого только стекло разбилось. Страшно представить, что если бы осколок залетел, там внутри в этот момент были ребенок и кошка», — говорит Елена.

Вопросы восстановления разрушенного жилья на приграничных территориях сегодня обсуждали на специальном совещании президента с правительством. И этот вопрос должен стать одним из приоритетных, подчеркнул Владимир Путин.

«Это приоритетная задача ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства. Многие люди оказались в сложной ситуации, лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии. Я обращаю внимание коллег в правительстве и на местах, проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения и так далее. Подчеркну: решение этих задач не должно буксовать, вязнуть из-за бюрократических процедур», — сказал Путин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что в некоторых областях восстанавливать жилье не всегда лучший вариант. Иногда безопаснее просто переселить граждан из зоны, куда дотягивается артиллерия противника. В Белгородской области свой дом на новом месте уже получили 3700 человек.

«Общая потребность региона для решения этой задачи оценивается в 9,4 миллиарда. Подготовлены участки в подготовленных местах, куда люди могут переехать. Обеспечено это все необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой. И мы, по вашему поручению, Владимир Владимирович, подготовили на сегодняшний день проект распределительного документа. В случае вашего одобрения сегодняшних подходов мы буквально завтра можем уже принять, выделить деньги», — сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Еще одна тема совещания — помощь регионам, которые пострадали от наводнений. Причем в Забайкалье и на Дальнем Востоке есть те, кто уже успел восстановить жилье и попасть под удар стихии еще раз. Так случилось в Еврейской автономной области. Но даже несмотря на постоянную угрозу, не все готовы переезжать.

«Люди, которые не переехали с подтопляемых территорий и по второму разу пострадали, их сколько всего человек? Сколько домохозяйств?» — спросил Путин.

«18 человек всего, цена вопроса — 26 миллионов рублей», — ответил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

«Надо помочь, конечно, может, вы просто не предоставили хороших участков в безопасном месте?» — спросил Путин.

«Мы были в селе Кукилево, люди просто умоляли их не переселять и оставить на месте. Со следующего там подтоплений уже не будет, будет работать дамба», — сказал губернатор.

Кстати, руководители некоторых дальневосточных регионов сегодня пожаловались президенту, что все необходимые документы для помощи пострадавшим направили в правительство еще в конце прошлого года, но денег Минфин до сих пор не выделил. Хотя глава ведомства сегодня заявил, что все будет хорошо.

«Самое главное, безусловно, это оперативное выделение денег на то, чтобы люди, пострадавшие от ЧС или от разрушения жилья, оперативно получали необходимые компенсации. Это наша первоочередная задача», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Ну вот Александр Михайлович из Забайкальского края говорил, что не поступают деньги, и Ростислав Эрнстович. Поэтому обратите на это тоже внимание. Ну а по так называемым приграничным территориям, которые пострадали от этих обстрелов неонацистских, там соответствующие решения новые должны быть приняты. Мы договорились о порядке работы, я вас прошу не затягивать», — заметил Путин.

Активные работы уже вовсю идут и на недавно присоединенных территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Еще одна мера, которая должна ускорить строительство нового жилья, — льготная ипотека для этих регионов под два процента. Специальное постановление правительства по этому поводу уже опубликовано.

«Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и, на самом-то деле, давних исторических наших территориях. Нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Там, где боевые действия уже завершились, такая работа уже развернута. Вводятся в строй социальные объекты — детские сады, школы, больницы, поликлиники, ремонтируется коммунальная инфраструктура — дороги, сети связи», — сказал Путин.

Завершая совещание, Владимир Путин еще раз подчеркнул: все ведомства должны работать быстро и эффективно, чтобы россияне, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций или украинских обстрелов, не остались со своей бедой один на один.