«Железный купол» не спасет: подходит ли Украине продвинутая система ПВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nir Alon; 5-tv.ru

Стоит ли Киеву надеяться на чудо?

Украина хотела бы получить систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», однако Израиль вряд ли пойдет на это. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о том, поможет ли вообще эта система Украине и стоит ли на нее надеяться?

В первую очередь стоит отметить, что система «Железный купол» — продвинутая система для борьбы со снарядом РСЗО (реактивная система залпового огня). Ее особенность заключается в том, что она прикрывает пространство примерно 10-12 километров и у нее очень высокая скорость реакции.

«То есть, буквально за доли секунды определяется траектория полета реактивной ракеты и запускается перехватчик. Но только в том случае, если, согласно траектории полета, эта ракета упадет на территории населенного пункта, либо военного объекта. Если же она пролетает мимо, то система игнорирует ее», — рассказывает эксперт.

Данная система показывает достаточно неплохие результаты при защите от одиночных ударов ракетами, но в случае применения массированных ударов, система со своей задачей не справляется.

«Если мы говорим о том, подходит ли она для Украины, то я могу сразу сказать — не подходит. Потому, что она не способна поражать летательные аппараты и не способна отражать массированные удары. Но на Украине заинтересованы в том, чтобы подобную систему иметь для борьбы с крылатыми ракетами, беспилотниками. Как я уже сказал, эффективность данной системы по этим типам оружия не очень высокая», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Израиль опасается поставлять Украине системы ПВО.