Путин поручил Минобороны РФ защитить приграничные регионы от обстрелов ВСУ
Владимир Путин поставил задачу не допускать обстрелов приграничных регионов РФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Безопасность мирных граждан должно стать приоритетом работы оборонного ведомства.
Президент РФ Владимир Путин обозначил главную задачу для Минобороны. По словам главы государства, необходимо защитить людей, проживающих на границе с Украиной, от возможных атак.
Президент сделал заявление на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей.
«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — подчеркнул Путин.
Президент РФ подтвердил, что многие жители приграничных территорий действительно оказались в непростой ситуации. После атак со стороны ВСУ они потеряли жилье или были вынуждены покинуть населенные пункты, попадающие под обстрелы. Те, кто остался, страдают из-за перебоев энерго- и водоснабжения.
Владимир Путин подчеркнул, что власти должны отремонтировать поврежденные дома или же предоставить пострадавшим людям компенсации. Также необходимо восстановить коммунальную инфраструктуру.
«Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно», — подытожил российский лидер.
Несколькими днями ранее под очередной обстрел ВСУ попала территория Брянской области. Как сообщал 5-tv.ru, в одном из поселков оказались разрушены дома, памятник участникам Великой Отечественной войны и магазин.