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Европа и США играют роль хороших родителей, которые удовлетворят все капризы своего воспитанника.

Украинский политик Антон Геращенко предложил обменять танки «Абрамс» стоимостью 400 миллионов долларов на 400 тысяч дронов-камикадзе. Политолог Иван Мезюхо рассказал 5-tv.ru, почему Украина не может определиться со своими желаниями и запрашивает то танки, то беспилотники, выдумывая фантастические планы.

«Геращенко ведет себя как невоспитанный ребенок, который до этого выклянчил у своих родителей мороженное, а потом говорит, что ему и пирожное надо», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что киевский режим не остановит свои мольбы о предоставлении западом нового вида вооружений и новых порций военной помощи. Именно поэтому сегодня президент Незалежной выпрашивает «Абрамсы» и «Леопарды», а завтра будет клянчить беспилотники.

Мезюхо предположил, что Геращенко может «прощупывать почву» — готовность запада увеличивать материальную поддержку. По его словам, в целом, представители украинской власти осознают, что в полной мере военные аппетиты Киева никто удовлетворять не будет. Но если им дадут что-то большее они уже будут рады.

«Украина наглеет, потому что Зеленский постоянно говорит: „Дай, дай, дай“. В конце концов, это раздражает», — прокомментировал специалист.

В заключение эксперт объяснил, что Запад сам загнал себя в ловушку и вынужден жертвовать собственными военными запасами из-за общественного осуждения. Мезюхо подчеркнул, что США и Европа самостоятельно вырастили монстра в лице президента Украины и его наглого окружения.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Зеленский пытается продемонстрировать американским партнерам свою верность.