Саакашвили обнажился перед судом и показал свою неестественную худобу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Valishvili; 5-tv.ru

Скандальный политик тужился и старательно втягивал живот, чтобы все увидели его ребра.

Михаил Саакашвили шокировал всех своим внешним видом. Экс-президент Грузии появился на очередном судебном заседании по видеосвязи.

Одиозный политик, как утверждается, похудел уже на 50 с лишним килограммов, также у него выявляли коронавирус и прогрессирующую деменцию. Саакашвили продемонстрировал судьям свое состояние и потребовал, чтобы ему предоставили лечение за границей.

После чего его тут же отключили. Ранее бывший грузинский лидер не посещал процессы и жаловался на проблемы со здоровьем.