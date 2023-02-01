Делает ставку на США: почему Зеленский решил пожертвовать «политическим батькой»

Фото, видео: Zuma\TASS /ТАСС; ВКонтакте / ivanmezyukho; 5-tv.ru

Действующий президент Украины в очередной раз пытается продемонстрировать американским партнерам свою верность. Ради этого он и затеял показушную борьбу с коррупцией.

Силовики в один день устроили обыски у олигарха Игоря Коломойского и экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. По мнению политолога Ивана Мезюхо, случившееся доказывает, что президент Незалежной Владимир Зеленский пытается улучшить свой рейтинг среди населения или же вновь желает угодить западным кураторам.

В комментарии для 5-tv.ru эксперт подчеркнул, что антикоррупционная борьба Владимира Зеленского могла быть вызвана внутренними причинами. Таким образом президент хочет укреплять свои позиции среди украинского электората, ведь за последнее время к нему возникает все больше вопросов и требований.

Однако есть и внешние причины. По мнению Ивана Мезюхо, за этими обысками может скрываться требование США проявить хоть какую-то видимость борьбы с коррупцией.

«Ни для кого не секрет, что Коломойского не любят в США, и вот Зеленский старается, показывает, что он якобы самостоятельный, что он якобы кристально чист от коррупционных связей и даже своего „политического батьку“ кладет на жертвенный алтарь, чтобы продемонстрировать свою верность США», — предположил политолог.

По словам Мезюхо, если для Авакова случившееся стало трагедией, то Коломойский воспринял поведение Зеленского как личное оскорбление. Именно олигарх привел бывшего кавээнщика к власти, но влияние Америки на украинского президента оказалось сильнее.

«США не просто вмешиваются во внутреннюю политику на Украине, они управляют внутренней политикой этой страны. Потому что, во-первых, как таковой страны толком не существует, соответственно, и внутриполитической независимой жизни там тоже нет», — пояснил политолог.

Также Иван Мезюхо добавил, что отношения Владимира Зеленского с Игорем Коломойским и Арсеном Аваковым стали ухудшаться перед началом спецоперации по защите Донбасса. Однако президент Украины решил сделать ставку «на своих кураторов из США, которые могут приструнить любого олигарха».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Джо Байденом в Польше, чтобы представить план по решению украинского конфликта.